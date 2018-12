Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E

DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA;



LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A LA

RUSTICA, DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA, DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE E

ALL’ALTEZZA DELLA PISANA.

CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO AL

RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’ E DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE IN

ENTRATA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A

VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED IN DIREZIONE OPPOSTA, DA VIA

SALARIA A CORSO DI FRANCIA.

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA

VIA TIBURTINA A VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALICO E IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI

DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

IN CENTRO LUNGHE CODE SU ENTRAMBI I LUNGOTEVERE, SU VIALE DEL MURO TORTO IN

DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO E SULLE ALTRE STRADE INTORNO A VILLA

BORGHESE.

TRAFFICO MOLTO INTENSO CON CODE POI SULLE STRADE DEI QUARTIERI DELLA

VITTORIA E PRATI.

INFINE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR DA TOR DE’ CENCI AL GRA.

