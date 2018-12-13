Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE:
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA
BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA APPIA O ANCHE
PER UN INCIDENTE, ALTRE CODE ATRATTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA
ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BOCCEA E
INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER DIVERSI INCIDENTI:
SU VIA DI BRAVETTA AL BIVIO CON VIA CAMILLO SERAFINI
AL GIANICOLENSE SU VIALE DEI QUATTRO VENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FRANCESCO
CORNARO
IN ZONA TORRE ANGELA SU VIA DI TORRENOVA AL BIVIO CON CON VIA BITONTO
SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA GIARDINETTI
E AL LIDO DI OSTIA IN VIA ISOLE DEL CAPO VERDE ALL’ALTEZZA DI VIA
TAGASTE
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN DIREZIONE
OPPOSTA, VERSO LO DIREZIONE STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA .
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA
VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO E IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI E DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO
AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL
PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UN RESTRINGIMANTO DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI:
SPAGNA E BARBERINI; I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma