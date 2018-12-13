Traffico Roma del 13-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE:
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA
BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA; PROSEGUENDO CI SONO CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA
E DALLL’ARDEATINA ALLA ROMA FIUMICINO
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO AL BIVIO PER
NAPOLI E PER INCIDENTE DALLA PRENESTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA
MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA .
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA
VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO E IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI E DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO AL
RACCORDO ANULARE.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA COLOMBO AL PONTE DELLA MAGLIANA
VERSO FIUMICINO, SI TRATTA DI LAVORI.
TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE
SONO CHIUSE LE STAZIONI: REPUBBLICA, SPAGNA E BARBERINI; I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE.
IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA E BARBERINI.
FORTI RITARDI PER LE LINEE TRAM 2 – 3 E 19 A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ
RISCONTRATE DAL TYRAFFICO, NEL CORSO DELLA SERATA AL FLAMINIO, PER PARTITA
DI EUROPA LEAGUE LAZIO-EINTRACKT
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma