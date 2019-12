Traffico Roma del 13-12-2019 ore 07:30

SCUOLE CHIUSE OGGI NELLA CAPITALE A SEGUITO DELL’ALLERTA MALTEMPO DIRAMATA

DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ,

PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA

MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCHI TEMPORALESCHI CON

FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA..

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO

A ROMA NORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE. SEMPRE SULLA SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA

MARCIANA MARINA IN DIREZIONE CENTRO.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST;

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE OSTIENSE IN PROSSIMITA’ DI VIALE

DELLE CAVE ARDEATINE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA

IN DIREZIONE POMEZIA . RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE

VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma