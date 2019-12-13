Traffico Roma del 13-12-2019 ore 08:00
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SCUOLE CHIUSE OGGI NELLA CAPITALE A SEGUITO DELL’ALLERTA MALTEMPO
DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO. LA SINDACA RAGGI HA
FIRMATO UN ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO , PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA
TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI
CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO
A ROMA NORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA
ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E
PROSEGUENDO DALLA TRIONFALE ALLA PISANA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA
IN DIREZIONE POMEZIA . RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE
VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.
INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO SCIOPERO RIGUARDA NON SOLO PILOTI E
ASSISTENTI DI VOLO MA ANCHE PERSONALE DI TERRA ALITALIA E DI ALTRE
COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 7 ALLE 10 E
DALLE 18 ALLE 21
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma