Traffico Roma del 13-12-2019 ore 08:30

ALLERTA MALTEMPO OGGI A ROMA. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E

VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER

LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E

RAFFICHE DI TEMPESTA..

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO

A ROMA NORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA

ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E

PROSEGUENDO DALLA TRIONFALE ALLA PISANA.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA

IN DIREZIONE POMEZIA . RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE

VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.

INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24

H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI

TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.

REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 7 ALLE 10 E

DALLE 18 ALLE 21

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma