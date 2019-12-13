Traffico Roma del 13-12-2019 ore 08:30
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ALLERTA MALTEMPO OGGI A ROMA. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER
LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E
VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER
LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E
RAFFICHE DI TEMPESTA..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO
A ROMA NORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA
ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E
PROSEGUENDO DALLA TRIONFALE ALLA PISANA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA
IN DIREZIONE POMEZIA . RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE
VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.
INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI
TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 7 ALLE 10 E
DALLE 18 ALLE 21
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma