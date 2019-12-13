Traffico Roma del 13-12-2019 ore 09:30
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ALLERTA MALTEMPO OGGI A ROMA. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER
LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E
VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER
LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E
RAFFICHE DI TEMPESTA..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO
A ROMA NORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN SIRACUSA NEI PRESSI VIA LAZZARO SPALLANZANI,
STESSA SITUAZIONE IN VIA ANTONIO PACINOTTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE DELLA
RADIO
CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA A24 ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LO
STADIO OLIMPICO,
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA
BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO, PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA DALLA VIA
CASILINA ALLA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA
E L’APPIA E PROSEGUENDO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA .
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA DI
DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA .
INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI
TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 7 ALLE 10 E
DALLE 18 ALLE 21
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!I
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma