Traffico Roma del 13-12-2019 ore 10:00
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A SEGUITO DELL’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, LA SINDACA
RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI
PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI
TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA..
SI STA’ IN FILA SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA A VIA DEL FORO ITALICO,
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GERMANICO NEI PRESSI DI VIA LEONE
IV.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRACUSA NEI PRESSI VIA LAZZARO
SPALLANZANI, STESSA SITUAZIONE IN VIA ANTONIO PACINOTTI IN PROSSIMITA’ DI
PIAZZALE DELLA RADIO.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA
BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA PER ALLAGAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO MARCHETTI.
A ROMA SUD PERMANGONO CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA .
PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO
SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA SINO ALLE 10 E DALLE
18 ALLE 21
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma