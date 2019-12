Traffico Roma del 13-12-2019 ore 10:00

A SEGUITO DELL’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, LA SINDACA

RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI

ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI

PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI

TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA..

SI STA’ IN FILA SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA A VIA DEL FORO ITALICO,

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GERMANICO NEI PRESSI DI VIA LEONE

IV.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRACUSA NEI PRESSI VIA LAZZARO

SPALLANZANI, STESSA SITUAZIONE IN VIA ANTONIO PACINOTTI IN PROSSIMITA’ DI

PIAZZALE DELLA RADIO.

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA

BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA PER ALLAGAMENTI IN

PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO MARCHETTI.

A ROMA SUD PERMANGONO CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E

VIA DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA .

PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO

SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.

REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA SINO ALLE 10 E DALLE

18 ALLE 21

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

