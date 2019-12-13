Traffico Roma del 13-12-2019 ore 11:30
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SCUOLE CHIUSE OGGI NELLA CAPITALE A SEGUITO DELL’ALLERTA MALTEMPO DIRAMATA
DALLA PROTEZIONE CIVILE.. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E
VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER
LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E
RAFFICHE DI TEMPESTA..
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO VIA FRANCESCO MARCONI SIAMO VICINO VIA
DELLA PINETA SACCHETTI, STESSA SITUAZIONE IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ IN
PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE SCIENZE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI
GROTTE CELONI IN DIREZIONE ROMA , L’ALTRO NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE
SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA VIA LAURENTINA
ALLA VIA APPIA
PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 H DEL SETTORE TRASPORTO AEREO. LO
SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI TERRA ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 18 ALLE 21
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!I
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma