Traffico Roma del 13-12-2019 ore 14:30
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PROSEGUE L’ALLERTA MALTEMPO NELLA CAPITALE. CHIUSE SCUOLE,PARCHI, CIMITERI
E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER OGGI E PER LE PROSSIME 24/36
ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI
TEMPESTA..
CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E VIA MARIO FANI VERSO IL FORO ITALICO. CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI
AD ECCEZIONE DELL’INGRESSO DI MARIO FANI.
SULLA SALARIA A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO IL TRAFFICO RALLENTA
TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI.
ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NEI PRESSI
DI ENRICO DUNANT IN DIREZIONE VIA DEI COLLI PORTUENSI. SONO POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE NEI PRESSI
DI VIA DI SAN MARCO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA
PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI,PER TRAFFICO
INTENSO DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA
VI RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 H DEL
SETTORE TRASPORTO AEREO. LO SCIOPERO RIGUARDA ANCHE PERSONALE DI TERRA
ALITALIA E DI ALTRE COMPAGNIE.
REGOLARMENTE OPERATIVI I VOLI NELLE FASCE DI GARANZIA DALLE 18 ALLE 21
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!I
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma