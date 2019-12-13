Traffico Roma del 13-12-2019 ore 15:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA ISACCO NEWTON A VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRAFFICTA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA CASSIA AL RACCORDO
ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
ALL’ APPIO LATINO SI RALLENTA IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZALE APPIO E IN
VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL ALMONE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E
TRA SETTEBAGNI E VIA TIBURTINA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROIDEIOS.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma