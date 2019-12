Traffico Roma del 13-12-2019 ore 15:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA ISACCO NEWTON A VIA

DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

TRAFFICTA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA CASSIA AL RACCORDO

ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA

ALL’ APPIO LATINO SI RALLENTA IN VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZALE APPIO E IN

VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL ALMONE

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E

TRA SETTEBAGNI E VIA TIBURTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma