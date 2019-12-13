Traffico Roma del 13-12-2019 ore 17:00
Più informazioni su
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA TRA VIA DI PONTE SALARIO E VIA DI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE FUORI ROMA DOVE LA CARREGGIATA È RIDOTTA A SEGUITO DEL
DISSESTO DEL MATNO SATRADALE
CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA GALLERIA DELLA
NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA
AL PINCIANO CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA
CARREGGIATA, VIA DEI MONTI PARIOLI DA PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
SEMPRE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE POSSIBILI DIFFICOLTÀ
DI CIRCOLAZIONE AL TRIONFALE IN VIA DEL MONTE DELLA CAPANNA IN PROSSIMITÀ
DI VIA ANDERSEN,
IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SELVA NERA E IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MALAFEDE.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA;
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E VIA
TIBURTINA
TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO
AGLI IMPIANTI CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO: I TRENI TRANNSITANO
SENZA FERMARE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma