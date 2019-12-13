Traffico Roma del 13-12-2019 ore 17:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA
DI LARGO DELL’ARMA DI CAVALLERIA DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
DISAGI SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI PONTE
SALARIO E VIA DI PRATI FISCALI IN USCITA DA ROMA IN QUESTO TRATTO LA
CARREGGIATA È RIDOTTA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA
E SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO LANCIANI FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24
VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO
DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA
STAZIONE DI CASTRO PRETORIO: I TRENI HANNO RIPRESO A CIRCOLARE
REGOLARMENTE. MENTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA
DEL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEA ROMA GROSSETO TRA
SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. SUL POSTO E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!I
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma