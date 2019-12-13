Traffico Roma del 13-12-2019 ore 18:00
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TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA TRA VIA DI PONTE SALARIO E VIA DI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE FUORI ROMA DOVE LA CARREGGIATA È RIDOTTA A SEGUITO DEL
DISSESTO DEL MATNO SATRADALE
CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE FILE TRA LARGO
PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE
AL TRIESTE TRAFFICATA VIALE SOMALIA CON RALLENTAMENTI DA VIA SALARIA A
PIAZZA GONDAR
AL PINCIANO CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA
CARREGGIATA, VIA DEI MONTI PARIOLI DA PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
LAURENTINA E VIA TUSCOLANA;
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E VIA
TIBURTINA
TRASPORTO FERROVIARIO
A CUASA DEL MALTEMPO SULLA LINEA ROMA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA
TRA LE STAZIONI DI SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA ATTIVO SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO
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IVAN VALENTE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma