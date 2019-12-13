Traffico Roma del 13-12-2019 ore 18:30
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CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO VIA DI VILLA EMILIANI ALL’ALTEZZA DI
PIAZZA DIGIONE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA DIREZIONE
PIAZZALE DELLE MUSE. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIALE XVII OLIMPIADE
ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA DIREZIONE VIALE TIZIANO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA
DI VIA CASAL SARACENO., PER UN ALTRO INCIDNETE RALLENTAMENTI IN VIA DEI
DUE PONTI ALL’ALTEZZA DI VIA ORIOLO ROMANO.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA
E SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO LANCIANI FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24
VERSO SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO
ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLO
SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO ALLA PRENESTINA.
TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DEL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA
SULLA LINEA ROMA GROSSETO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. SUL POSTO
SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!I
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma