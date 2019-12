Traffico Roma del 13-12-2019 ore 19:00

CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO VIA DI VILLA EMILIANI ALL’ALTEZZA DI

PIAZZA DIGIONE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA DIREZIONE

PIAZZALE DELLE MUSE. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIALE XVII OLIMPIADE

ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA DIREZIONE VIALE TIZIANO.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA

DI VIA CASAL SARACENO., PER UN ALTRO INCIDNETE RALLENTAMENTI IN VIA DEI

DUE PONTI ALL’ALTEZZA DI VIA ORIOLO ROMANO.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA

E SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO LANCIANI FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24

VERSO SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO

ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLO

SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO ALLA PRENESTINA.

TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DEL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA

SULLA LINEA ROMA GROSSETO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA. SUL POSTO

SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma