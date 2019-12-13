Traffico Roma del 13-12-2019 ore 19:30
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CHIUSA AL TRAFFICO VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA PER LA PRESENZA
DI ALBERI SYULLA CARREGGIATA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
IN ENTRAMBE LE DIREZION I
PER LO STESSO MOTIVO AL VILLAGGIO OLIMPICO è CHIUSA VIA XVII OLIMPIADE
ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA
CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
UN INCENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI DUE PONTI NEI PRESSI DI VIA
ORIOLO ROMANO
AI PARIOLI CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DI
VILLA EMILIANI ALTEZZA DI VIA DIGIONE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
VIA OSTIENSE IN INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A VIA TIBURTINA
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI MALAFEDE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma