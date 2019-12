Traffico Roma del 13-12-2019 ore 19:30

CHIUSA AL TRAFFICO VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA PER LA PRESENZA

DI ALBERI SYULLA CARREGGIATA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO

IN ENTRAMBE LE DIREZION I

PER LO STESSO MOTIVO AL VILLAGGIO OLIMPICO è CHIUSA VIA XVII OLIMPIADE

ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA

CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

UN INCENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI DUE PONTI NEI PRESSI DI VIA

ORIOLO ROMANO

AI PARIOLI CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DI

VILLA EMILIANI ALTEZZA DI VIA DIGIONE

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E

VIA OSTIENSE IN INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A VIA TIBURTINA

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI MALAFEDE

