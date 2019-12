Traffico Roma del 13-12-2019 ore 20:00

CHIUSA AL TRAFFICO VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA PER LA PRESENZA

DI ALBERI SYULLA CARREGGIATA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO

IN ENTRAMBE LE DIREZION I

PER LO STESSO MOTIVO AL VILLAGGIO OLIMPICO è CHIUSA VIA XVII OLIMPIADE

ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA

DIREZIONE FUORI ROMA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI MALAFEDE

CHIOUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA OSTIENSE ALTEZZA DI

VIA DI CASTEL FUSANO

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE DIREZIOPNE

CENTRO

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma