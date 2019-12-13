Traffico Roma del 13-12-2019 ore 20:00
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CHIUSA AL TRAFFICO VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA PER LA PRESENZA
DI ALBERI SYULLA CARREGGIATA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
IN ENTRAMBE LE DIREZION I
PER LO STESSO MOTIVO AL VILLAGGIO OLIMPICO è CHIUSA VIA XVII OLIMPIADE
ALL’ALTEZZA DI VIA OLANDA
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA
DIREZIONE FUORI ROMA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI MALAFEDE
CHIOUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA OSTIENSE ALTEZZA DI
VIA DI CASTEL FUSANO
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE DIREZIOPNE
CENTRO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma