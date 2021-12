Traffico Roma del 13-12-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto traffico in coda verso il centro sulla Flaminia 3 raccordo e Saxa Rubra Aprimi rallentamenti anche sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe traffico in coda sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est e poi sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina difficoltà di immissione sul raccordo poi per il traffico che arriva dalla diramazione di Roma sud con code tra Tor Vergata il raccordo anulare rallentamenti invece per incidente all’Euro in viale dell’Umanesimo all’altezza di via Oceania Cambiamo argomento per una manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico e chiusure dalle 11:30 di via Molise e di di San Basilio presso la nuova fiera di Roma invece rallentamenti per le prove di un concorso pubblico su via Portuense in particolare nelle prime ore della mattinata all’arrivo dei candidati e poi al tedelle prove a partire dalle 18 dettagli di queste altre notizie sul sito Roma Appunto luceverde.it È tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

