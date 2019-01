Traffico Roma del 14-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CODE TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA

E DI VIA APPIA E TRA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA

IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST.

IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:

VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,

VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,

VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A

VIA DI GROTTAROSSA,

VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,

VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO.

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE POI:

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DEL GRA,

LUNGO VIA APPIA NUOVA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A CAPANNELLE E

SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA.

INFINE SEGNALIAMO DUE INCIDENTI:

IN VIA FRATELLI GUALANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA OTTAVIO GIGLI, ZONA MONTEMARIO

E

IN VIA DEL PORTO FLUVIALE, IN PROSSIMITA’ DI RIVA OSTIENSE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma