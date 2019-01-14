Traffico Roma del 14-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CODE TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA
E DI VIA APPIA E TRA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA
IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A
VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO.
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE POI:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DEL GRA,
LUNGO VIA APPIA NUOVA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A CAPANNELLE E
SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA.
INFINE SEGNALIAMO DUE INCIDENTI:
IN VIA FRATELLI GUALANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA OTTAVIO GIGLI, ZONA MONTEMARIO
E
IN VIA DEL PORTO FLUVIALE, IN PROSSIMITA’ DI RIVA OSTIENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma