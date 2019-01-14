Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA E
TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E
POI TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24,
IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A
VIA DEI DUE PONTI,
CASSIA VEIENTANA, PER UN INCIDENTE, DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA
GIUSTINIANA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO.
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE POI:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DEL GRA,
LUNGO VIA APPIA NUOVA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A CAPANNELLE E
IN VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE AL GRA,
SU VIA LAURENTINA, DA VIA DI TRIGORIA LA RACCORDO,
SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E POI TRA TOR DE’
CNCI E L’EUR E
LA ROMA-FIUMICINO, DAL GRA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
INFINE SEGNALIAMO CODE SULLA TANGENZIALE EST:
DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E
TRA LO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma