Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA,
DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E
TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E
POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24,
IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE:
VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A
VIA DEI DUE PONTI,
CASSIA VEIENTANA, PER UN INCIDENTE, DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA
GIUSTINIANA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO.
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE POI:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD NEI PRESSI DEL GRA,
LUNGO VIA APPIA NUOVA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A CAPANNELLE E
IN VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE AL GRA,
SU VIA LAURENTINA, DA VIA DI TRIGORIA AL RACCORDO,
SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E POI TRA TOR DE’
CENCI E L’EUR E
SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL GRA E DALL’ANSA DEL TEVERE AL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
CODE SULLA TANGENZIALE EST:
DA VIALE CASTRENSE ALLO SCALO SAN LORENZO E ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA
VERSO LO STADIO OLIMPICO E
TRA VIA TIBURTINA E LA A24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INFINE SEGNALIAMO CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO TRA VIA
DEL TRULLO E VIA PORTUENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma