Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09:30

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:

IN CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: ROMA-FIUMICINO/OSTIENSE,

PONTINA/ARDEATINA, PRENESTINA/TIBURTINA, FLAMINIA/CASSIA BIS E

TRIONFALE/AURELIA;

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE ROMA NORD/TIBURTINA,

CASILINA/ROMA-FIUMICINO.

IN ENTRATA IN CITTA’ TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI:

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL GRA E DA VIA ISACCO NEWTON AL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA

IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE ANCHE LE CONSOLARI E LE ALTRE VIE

D’INGRESSO, IN PARTICOLARE:

LA VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,

LA VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA

TANGENZIALE EST,

LA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E POI TRA TOR DE’

CENCI E L’EUR.

SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST:

TRA VIA TIBURTINA E LA A24 VERSO SAN GIOVANNI,

MENTRE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA, TRA VIALE CASTRENSE E LO SCALO SAN

LORENZO, QUI PER UN INCIDENTE E POI

TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA.

