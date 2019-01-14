Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: ROMA-FIUMICINO/OSTIENSE,
PONTINA/ARDEATINA, PRENESTINA/TIBURTINA, FLAMINIA/CASSIA BIS E
TRIONFALE/AURELIA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE ROMA NORD/TIBURTINA,
CASILINA/ROMA-FIUMICINO.
IN ENTRATA IN CITTA’ TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL GRA E DA VIA ISACCO NEWTON AL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE ANCHE LE CONSOLARI E LE ALTRE VIE
D’INGRESSO, IN PARTICOLARE:
LA VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
LA VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA
TANGENZIALE EST,
LA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E POI TRA TOR DE’
CENCI E L’EUR.
SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST:
TRA VIA TIBURTINA E LA A24 VERSO SAN GIOVANNI,
MENTRE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA, TRA VIALE CASTRENSE E LO SCALO SAN
LORENZO, QUI PER UN INCIDENTE E POI
TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma