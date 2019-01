Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO.

SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA

BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA ROMA-FIUMICINO.

IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA:

SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE,

SULLA VIA PONTINA, TRA TOR DE’ CENCI E L’EUR.

SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA:

TRA VIA TIBURTINA E LA A24 E TRA VIALE CASTRENSE E LO SCALO SAN LORENZO,

ANCHE PER DUE INCIDENTI.

VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A PIAZZA

GALERIA.

INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SU VIA LAURENTINA,

ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma