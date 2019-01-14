Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO.
SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA
BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA ROMA-FIUMICINO.
IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA:
SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE,
SULLA VIA PONTINA, TRA TOR DE’ CENCI E L’EUR.
SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA:
TRA VIA TIBURTINA E LA A24 E TRA VIALE CASTRENSE E LO SCALO SAN LORENZO,
ANCHE PER DUE INCIDENTI.
VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A PIAZZA
GALERIA.
INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SU VIA LAURENTINA,
ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma