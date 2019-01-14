Traffico Roma del 14-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA
SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA
DI VIA TIBURTINA E
DEVIARE QUINDI IL TRAFFICO SUL VECCHIO TRACCIATO.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CON CODE IN
DIREZIONE CENTRO, A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA.
TORNATA SCORREVOLE INVECE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA RETE STRADALE
ROMANA.
SEGNALIAMO COMUNQUE:
DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E
POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN
VIA ODERISI DA GUBBIO, ALL’ALTEZZA DI VIA QUIRINO MAJORANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma