Traffico Roma del 14-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA

SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA

DI VIA TIBURTINA E

DEVIARE QUINDI IL TRAFFICO SUL VECCHIO TRACCIATO.

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CON CODE IN

DIREZIONE CENTRO, A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA.

TORNATA SCORREVOLE INVECE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA RETE STRADALE

ROMANA.

SEGNALIAMO COMUNQUE:

DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E

POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN

VIA ODERISI DA GUBBIO, ALL’ALTEZZA DI VIA QUIRINO MAJORANA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma