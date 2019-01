Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE ROMANE.

CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI.

LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA

TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI.

PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA

IL GRA E VIA DEL PONTE PISANO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE IN

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, NEI PRESSI DI VIA DELLE ABELLE.

ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI SU PONTE CAVOUR.

INFINE UN QUARTO CASO LO SEGNALIAMO AD OSTIA IN PIAZZA FRANCESCO CONTEDUCA,

IN PROSSIMITA’ DI VIA CAPO PALINURO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA

FLAMINIO/BELLE ARTI:

LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA,

LINEE 3 E 19 LIMITATE A PIAZZA GALENO,

ISTITUITO IL SERVIZIO NAVETTA NEL TRATTO GALENO-RISORGIMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma