Traffico Roma del 14-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA ROMA
DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI SU
VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL
RACCORDO ANUALARE, SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE MILIZIE E
SU VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA CITTA DI CASCIA
UNO SGURDO AL TRASPORTO PUBBLICO. A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE
ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA LINEA LINEA TRAM
2 E’ SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA, LE LINEE 3 E 19 LIMITANO IL PERCORSO
IN PIAZZA GALENO, BUS NAVETTA NEL TRATTO GALENO-RISORGIMENTO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma