Traffico Roma del 14-01-2019 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA

FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA ROMA

DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI RALLENTAMENTI SU

VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL

RACCORDO ANUALARE, SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE MILIZIE E

SU VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA CITTA DI CASCIA

UNO SGURDO AL TRASPORTO PUBBLICO. A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE

ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA LINEA LINEA TRAM

2 E’ SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA, LE LINEE 3 E 19 LIMITANO IL PERCORSO

IN PIAZZA GALENO, BUS NAVETTA NEL TRATTO GALENO-RISORGIMENTO.

