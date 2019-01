Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SC

ANCORA GROSSE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DOVE A

SEGUITO DI UN INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA DA PORTOACCIO AL

RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA

PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE DI NONA

SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO RODOLFO LANCIANI NEI PRESSI

DELLA TANGENZIALE E POI SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE

MILIZIE E SU PIAZZALE DELLA RADIO ALTEZZA VIA GIOVANNI VOLPATO .

UN INCIDENTE E’ AVVNUTO DA POCO SULLA VIA APPIA PIGNATELLI , IL TRAFFICO E’

RALLENTATO TRA VIA DELL’ALMONE E VIA VENOSA NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI

FRANCIA E LA SALARIA E DALLA NOMENTANA A VIA DEI MONTI TIBURTINI E POI PIU’

AVANTI DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. A CAUSA DELL’INTERRUZIONE

DELL’EROGAZIONE ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA

LINEA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA, LE LINEE 3 E 19

LIMITANO IL PERCORSO IN PIAZZA GALENO, BUS NAVETTA NEL TRATTO GALENO-

RISORGIMENTO.

E’ TUTTO

