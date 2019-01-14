Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE A TRATTI DA
PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE
DI NONA
SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO RODOLFO LANCIANI NEI PRESSI
DELLA TANGENZIALE E POI SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE
MILIZIE E SU PIAZZALE DELLA RADIO ALTEZZA VIA GIOVANNI VOLPATO .
UN INCIDENTE E’ AVVNUTO DA POCO SULLA VIA APPIA PIGNATELLI , IL TRAFFICO E’
RALLENTATO TRA VIA DELL’ALMONE E VIA VENOSA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI
FRANCIA E LA SALARIA E DALLA NOMENTANA A VIA DEI MONTI TIBURTINI E POI PIU’
AVANTI DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. A CAUSA DELL’INTERRUZIONE
DELL’EROGAZIONE ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA
LINEA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA, LE LINEE 3 E 19
LIMITANO IL PERCORSO IN PIAZZA GALENO, BUS NAVETTA NEL TRATTO GALENO-
RISORGIMENTO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma