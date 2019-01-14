Traffico Roma del 14-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI A ROMA IN QUESTE ORE
AL CENTRO RALLENTAMETI SU VIA DEL MURO TORTO ALTEZZA PIAZZALE BRASILE E POI
SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE MILIZIE E SU PIAZZALE DELLA
RADIO ALTEZZA VIA GIOVANNI VOLPATO E ANCORA SU VIALE VENTUNO APRILE E SU
LARGO RODOLFO LANCIANI NEI PRESSI DELLA TANGENZIALE.
PER INCIDENTE E TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24 DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE
DI NONA E SU VIA APPIA PIGNATELLI, O TRA VIA DELL’ALMONE E VIA VENOSA
NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI
FRANCIA E LA SALARIA E POI PIU’ AVANTI DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE
TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALELNTATO ANCHE VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA NOMENTANA E SALARIA
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANUALRE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOEMNTANA E PRENESTINA
E IN ESTERNA A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. A CAUSA DELL’INTERRUZIONE
DELL’EROGAZIONE ELETTRICA ALLA RETE TRAM, IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA
LINEA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS INTERA TRATTA, LE LINEE 3 E 19
LIMITANO IL PERCORSO IN PIAZZA GALENO, BUS NAVETTA NEL TRATTO GALENO-
RISORGIMENTO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma