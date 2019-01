Traffico Roma del 14-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB

SUL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA VIA TUSCOLANA

ALLA VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; SEMPRE IN INTERNA MA PER

TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA ALLA VIA DEL MARE E DALLA

NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATI DALLA

PONTINA ALLA TUSCOLANA

MOLTI GLI INCIDENTI NELLA CAPITALE:

IN ZONA TRIESTE SI RALLENTA SU VIALE VENTUNO APRILE AL BIVIO CON VIA

RIDOLFINO VENUTI

INCIDENTE SULLA VIA CASILINA CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL

PIGNETO

INCIDENTE SEGNALATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CON CODEA

TRATTI DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA

SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE

DI NONA E SU VIA APPIA PIGNATELLIALL’ALTEZZA DI VIA TALARCHIANA.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA A SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTERNNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA VIA DEL MARE IN

DIREZIONE FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.

