Traffico Roma del 14-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA VIA TUSCOLANA
ALLA VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; SEMPRE IN INTERNA MA PER
TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA ALLA VIA DEL MARE E DALLA
NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATI DALLA
PONTINA ALLA TUSCOLANA
MOLTI GLI INCIDENTI NELLA CAPITALE:
IN ZONA TRIESTE SI RALLENTA SU VIALE VENTUNO APRILE AL BIVIO CON VIA
RIDOLFINO VENUTI
INCIDENTE SULLA VIA CASILINA CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL
PIGNETO
INCIDENTE SEGNALATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CON CODEA
TRATTI DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE
DI NONA E SU VIA APPIA PIGNATELLIALL’ALTEZZA DI VIA TALARCHIANA.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA A SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTERNNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA VIA DEL MARE IN
DIREZIONE FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma