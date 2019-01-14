Traffico Roma del 14-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA FILA TRA LA
ROMA FIUNCINO E LA VIA AURELIA, CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA
NOMENTANA E APPIA
STESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI
CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI
FRANCIA E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI
LAVORI QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA FLEMING, A PARTIRE DALLE 22,00 E FINO
ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARA’ PERCORRIBILE DA VIALE DI
TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, I
LAVORI SI RIPETERANNO TUTTE LE NOTTI FINO AL 21 GENNAIO PROSSIMO
SI LAVORA DI NOTTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALRE, FINO AL 16 GENNAIO PROSSIMO
LO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA DALLE 21,30 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO
RESTERA’ CHIUSO IN USCITA PER LE PROVENIENZE DALLA CARRARREGIATA INTERNA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma