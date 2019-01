Traffico Roma del 14-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

POCHE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECDENTE COLLEGAMENTO

SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA

AURELIA, CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E APPIA

STESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI

CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI

FRANCIA E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI

LAVORI QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA FLEMING, A PARTIRE DALLE 22,00 E FINO

ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL NON SARA’ PERCORRIBILE DA VIALE DI

TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, I

LAVORI SI RIPETERANNO TUTTE LE NOTTI FINO AL 21 GENNAIO PROSSIMO

SI LAVORA DI NOTTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALRE, FINO AL 16 GENNAIO PROSSIMO

LO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA DALLE 21,30 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO

RESTERA’ CHIUSO IN USCITA PER LE PROVENIENZE DALLA CARRARREGIATA INTERNA

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma