Traffico Roma del 14-01-2020 ore 10:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane smog oltre i limiti oggi nuovo blocco della circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 lo stop sarà per le auto a benzina fino ad Euro 2 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 in due fasce orarie diverse al mattino fino alle 10:30 e nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 lo stop esteso alle auto diesel fino alla categoria euro 6 resta all’Inter completa l’ingresso nella fascia verde per veicoli a motore diesel fino ad Euro 2 e per le auto a benzina fino a €2 1 lavori tangenziale altezza stazioneTiburtina da oggi chiuso in arrivo dalla stazione lo svincolo che immette in via Lorenzo il Magnifico prevista anche una deviazione per le linee 60268 e 309 che comunque non salteranno fermate nodo Pigneto avanza il cantiere da giovedì le prime modifiche alla viabilità con l’istituzione del doppio senso di circolazione su via L’Aquila poi da giovedì 30 gennaio le modifiche più consistenti con la deviazione di 6 linee di busIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma