Traffico Roma del 14-01-2020 ore 15:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto rallentamenti per traffico sulla via Cassia dallo svincolo del raccordo anulare via di Grottarossa direzione centro si viaggia a rilento Anche perché si linea tra Piazza del Pigneto in via di Villa serventi nel quartiere Trieste per lavori chiusa a Corso Trieste all’altezza di via Topino Direzione Piazza Istria oggi stop a tutti i veicoli diesel fino Rose nella zona traffico limitato fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 Inoltre fino alle 20:30 sempre nella fascia verde si fermano anche le auto a benzina Euro 2 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero 800 18 34 34 da Silvia asciuga è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma