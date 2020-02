Traffico Roma del 14-02-2020 ore 07:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA.

SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, INCIDENTE ALTEZZA VIA FARINDOLA

CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE DA

SETTEVILLE.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA

VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A

VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma