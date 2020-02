Traffico Roma del 14-02-2020 ore 08:00

A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E

sulla salaria VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SUlla tang.est, VERSO LO STADIO OLIMPICO,

INCOLONNAMENTI DALLA VIA tiburtina A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

proprio SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, INCIDENTE ALTEZZA VIA

FARINDOLA CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE

DA SETTEVILLE.

Altro incidente in zona furio camillo sulla via appia nuova altezza via

gino capponi: ci sono code da via albano a piazza dell’alberone verso il

centro.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA

VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A

VIA DI MALAFEDE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma