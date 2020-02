Traffico Roma del 14-02-2020 ore 08:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER

L’A24 E POI CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E TRA APPIA E

TIBURTINA.

TRAFFICATE IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO E LA ROMA-FIUMICINO

ENTRAMBE LUNGO L’INTERO PERCORSO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA VIA

SALARIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE è SEMPRE CHIUSA PER

LAVORI DI MANUTENZIONE.

SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, INCIDENTE ALTEZZA VIA FARINDOLA

CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE DA

SETTEVILLE.

Altro incidente in zona furio camillo sulla via appia nuova altezza via

gino capponi: ci sono code da via albano a piazza dell’alberone verso il

centro.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma