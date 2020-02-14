Traffico Roma del 14-02-2020 ore 09:00
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SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER
L’A24 E POI CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E TRA APPIA E
TIBURTINA.
TRAFFICATE IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO E LA ROMA-FIUMICINO
ENTRAMBE LUNGO L’INTERO PERCORSO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA VIA
SALARIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE è SEMPRE CHIUSA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE.
SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, INCIDENTE ALTEZZA VIA FARINDOLA
CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE DA
SETTEVILLE.
Altro incidente in zona furio camillo sulla via appia nuova altezza via
gino capponi: ci sono code da via albano a piazza dell’alberone verso il
centro.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma