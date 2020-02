Traffico Roma del 14-02-2020 ore 09:30

SONO ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.

IL PIÙ GRAVE SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALTEZZA VIA

FARINDOLA, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE

DA SETTEVILLE.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE

TOGLIATTI E VIA FIROENTINI: CI SONO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA VERSO LA

TANG. EST; INOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO ANCHE IN USCITA DALLA CITTà DA TOR

CERVARA AL GRA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI

ROMA NORD ALLA VIA NOMENTANA E TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E TRA

CASILINA E TIBURTINA.

