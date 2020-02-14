Traffico Roma del 14-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
SONO ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, E NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.
IL PIÙ GRAVE SULLA VIA TIBURTINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALTEZZA VIA
FARINDOLA, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI SETTECAMINI: INCOLONNAMENTI A PAARTIRE
DA SETTEVILLE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE
TOGLIATTI E VIA FIROENTINI: CI SONO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA VERSO LA
TANG. EST; INOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO ANCHE IN USCITA DALLA CITTà DA TOR
CERVARA AL GRA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD ALLA VIA NOMENTANA E TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E TRA
CASILINA E TIBURTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma