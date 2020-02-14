Traffico Roma del 14-02-2020 ore 10:30
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A ROMA NORD CODE SULLA VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA
RISPETTIVAMENTE SINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO;
CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO
LA TANG.EST.
PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DALLA SALARIA ALLA
NOMENTANA, POI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24, E ANCORA DA
SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE; INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO LO STADIO
OLIMPICO DALLA A24 ALLA VIA TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANG.EST VERSO IL
CENTRO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE tra le Uscite
flaminia e nomentana e TRA CASILINA ED ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E TRA
CASILINA E TIBURTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma