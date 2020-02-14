Traffico Roma del 14-02-2020 ore 11:30
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ALLE PORTE DI ROMA EST, NELLA ZONA DI SETTECAMINI, ANCORA DISAGI SULLA VIA
TIBURTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA FARINDOLA,
LA STRADA è CHIUSA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI: TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI CASAL BIANCO, CON INCOLONNAMENTI
CONSEGUENTI SU VIA DI MARCO SIMONE.
DA POCO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA LE
USCITE FLAMINIA E NOMENTANA: CI SONO ANCORA RESIDUI RALLENTAMENTI.
SEMPRE A ROMA NORD SOLITE CODE SULLA Via Cassia fra IL Gra e Via di
Grottarossa in direzione DEL Centro Città.
SULLA Tangenziale Est TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI fra
Viale Dello Scalo S. Lorenzo e Viale Castrense.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma