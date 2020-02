Traffico Roma del 14-02-2020 ore 11:30

ALLE PORTE DI ROMA EST, NELLA ZONA DI SETTECAMINI, ANCORA DISAGI SULLA VIA

TIBURTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA FARINDOLA,

LA STRADA è CHIUSA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI: TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI CASAL BIANCO, CON INCOLONNAMENTI

CONSEGUENTI SU VIA DI MARCO SIMONE.

DA POCO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA LE

USCITE FLAMINIA E NOMENTANA: CI SONO ANCORA RESIDUI RALLENTAMENTI.

SEMPRE A ROMA NORD SOLITE CODE SULLA Via Cassia fra IL Gra e Via di

Grottarossa in direzione DEL Centro Città.

SULLA Tangenziale Est TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI fra

Viale Dello Scalo S. Lorenzo e Viale Castrense.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

