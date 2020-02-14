Traffico Roma del 14-02-2020 ore 14:30
Più informazioni su
NELLA ZONA DI SETTECAMINI, SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FARINDOLA
ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA SULLA VIA TRIONFALE IN PROSSIMITÀ DI VIA
LUCILLO.
SEMPRE PER INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE MARCONI ALTEZZA VIA
EMANUELE FILIBERTO
SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24
VERSO SAN GIOVANNI
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
PONTINA E APPIA
IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER
MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,
VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma