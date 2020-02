Traffico Roma del 14-02-2020 ore 14:30

NELLA ZONA DI SETTECAMINI, SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FARINDOLA

ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA SULLA VIA TRIONFALE IN PROSSIMITÀ DI VIA

LUCILLO.

SEMPRE PER INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE MARCONI ALTEZZA VIA

EMANUELE FILIBERTO

SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24

VERSO SAN GIOVANNI

BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

PONTINA E APPIA

IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER

MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,

VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma