Traffico Roma del 14-02-2020 ore 15:30
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DISAGI PER PIU’ INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA CASAL DEL
MARMO E TRIONFALE
INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA
FIUMICINO E EL’ARDEATINA, E POI PROSEGUENDO FILE PER TRAFFICO TRA CASILLINA
E LO SVICNOLO A24
SEMPRE PER INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE MARCONI ALTEZZA VIA
EMANUELE FILIBERTO E POI SU VIALE ADRAITICO INCROCIO CON VIA STELVIO
SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER
MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,
VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma