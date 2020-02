Traffico Roma del 14-02-2020 ore 16:30

DISAGI PER PIU’ INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA CASAL DEL

MARMO E TRIONFALE

INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA

FIUMICINO E EL’ARDEATINA, E POI PROSEGUENDO FILE PER TRAFFICO TRA CASILLINA

E LO SVICNOLO A24

SEMPRE PER INCIDENTE FORTI RALLENTAMENTI SU VIALE MARCONI ALTEZZA VIA

EMANUELE FILIBERTO E POI SU VIALE ADRAITICO INCROCIO CON VIA STELVIO

SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI

IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER

MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,

VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

