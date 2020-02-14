Traffico Roma del 14-02-2020 ore 17:00
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INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO PRECEDENTE DALLA TRIONFALE
ALLA SALARIA
E SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICIO E LA VIA ARDEATINA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SUL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA ALTEZZA SOTTOVIA
IGNAZIO GUIDI
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DEL
RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST , RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO
ANULARE IN USCITA DA ROMA
IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER
MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,
VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
SULLA TANGENZIALE EST LAVORI DI NOTTE TRA LE 22 E FINO ALLE 6 DI
DOMATTINA FRA VIA NOMENTANA E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SALARIAE,
CHIUSA DI CONSEGUENZA LA RAMPA DI IMMISSIONE DALLA NOMENTANA PER LA
TANGENZIALE DIREZIONE STADIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma