Traffico Roma del 14-02-2020 ore 17:00

INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO PRECEDENTE DALLA TRIONFALE

ALLA SALARIA

E SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICIO E LA VIA ARDEATINA

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SUL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA ALTEZZA SOTTOVIA

IGNAZIO GUIDI

ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DEL

RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE EST , RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO

ANULARE IN USCITA DA ROMA

IN ZONA CASAL BERTONE FINO ALLE 20:00 DI QUESTA SERA CHIUSE, PER

MANIFESTAZIONE, PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE, VIA ANTONIO BALDISSERA,

VIA GIUSEPPE GOVONE E VIA NICOLA MARSELLI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

SULLA TANGENZIALE EST LAVORI DI NOTTE TRA LE 22 E FINO ALLE 6 DI

DOMATTINA FRA VIA NOMENTANA E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SALARIAE,

CHIUSA DI CONSEGUENZA LA RAMPA DI IMMISSIONE DALLA NOMENTANA PER LA

TANGENZIALE DIREZIONE STADIO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma