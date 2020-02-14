Traffico Roma del 14-02-2020 ore 17:30
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ANCORA DIFFICOLTA’ SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA BOCCEA E CASSIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ,
MENTRE PER TRAFFICO ALTRE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO
E LA ROMANINA.
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE IN FILA SULLA TANG. EST A
PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANG. CODE VERSO L’OLIMPICO DA V.LE CASTRENSE E
VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI.
TRAFFICO INTENSO POI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN
FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA NEI PRESSI DI VIA EGITTO,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE DOPO UN
INCIDENTE,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma