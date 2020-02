Traffico Roma del 14-02-2020 ore 17:30

ANCORA DIFFICOLTA’ SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA BOCCEA E CASSIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ,

MENTRE PER TRAFFICO ALTRE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO

E LA ROMANINA.

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE IN FILA SULLA TANG. EST A

PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANG. CODE VERSO L’OLIMPICO DA V.LE CASTRENSE E

VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI.

TRAFFICO INTENSO POI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN

FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI.

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA NEI PRESSI DI VIA EGITTO,

INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE DOPO UN

INCIDENTE,

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma