Traffico Roma del 14-02-2020 ore 18:00

SUL PERCORSO URBANO A24 ROMA TERMAO PER INCIDENTE CODE TRA LA TANGENZIALE

EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DA ROMA

E SUL RACCORDO ANCORA DIFFICOLTA’ PER TRAFFICO MA ANCHE PER INCIDENTE, E

PROPRIO PER INCIDENTE FILE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E

LO SVINCOLO A24, PIU’ AVANTI CODE DALLA VIA AURELIA ALLA TRIONFALE

ALTRE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.

SULLA TANGENZAILE EST CODE VERSO L’OLIMPICO DA VIA DELLE VALLI A VAI DEI

CAMPI SPORTIVI E VERSP SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA

SALARIA

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA NEI PRESSI DI VIA EGITTO,

INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

INCIDENTE CON CON RALLENTAMENTI SU VIA DI GROTTAROSSA ALTEZZA VIA

VEIENTANA

CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE DOPO UN

INCIDENTE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

SONIA CERQUETANI

